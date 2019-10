Roma, De Sanctis: "26 maggio? Mi auguro una rivincita sulla Lazio"

Un incubo che puntualmente ritorna, come certi amori che fanno dei giri immensi e poi rimangono impressi nella mente di chi quel giorno c'era e anche di chi no. 26 maggio 2013: la data più dolce, più epica, più memorabile per ogni tifoso della Lazio, giovane e meno giovane; l'incubo dai cui scappare, l'ossessione, il rimpianto più grande per chi invece sta dall'altra parte del Tevere. In occasione dei festeggiamenti per i cinquant'anni del Roma Club Testaccio, Morgan De Sanctis, attuale dirigente della Roma ed ex portiere giallorosso post 26 maggio, si è lasciato andare a un augurio piuttosto singolare: "Io non c'ero, ma mi auguro, da dirigente, di prendermi la rivincita sulla finale di Coppa Italia che la Roma perse il 26 maggio contro la Lazio". Una rivincita? Chi lo sa se mai in futuro ci sarà. Quel che è certo, è che il 26 maggio sarà per sempre.

Lazio, blindato Milinkovic: la firma in gran segreto sul rinnovo di contratto

Lazio, rinnovi anche per Luis Alberto e Correa

Clicca qui per tornare all'homepage del sito