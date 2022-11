Roma, derby fatale per Pellegrini: ecco quanto resterà fuori

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

Lorenzo Pellegrini fuori nel derby per un problema muscolare. Il capitano della Roma costretto a lasciare il campo, solito fastidio al flessore. I primi esami hanno evidenziato una lesione di primo grado. Come riporta il Corriere dello Sport, rientrerà direttamente nel 2023. Salterà le sfide contro Sassuolo e Torino. Un derby doppiamente amaro per lui dopo l’infortunio e la sconfitta. Recupererà durante la sosta e tenterà di rimettersi a disposizione per la tournée in Giappone e il mini ritiro in Portogallo.