Roma, Diawara crede nella Champions: “Il campionato è ancora lungo”

Amadou Diawara, centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il successo dei giallorossi ai danni del Bologna e per commentare la corsa per un posto in Champions League in campionato. Di seguito le sue parole: "Nel primo tempo non siamo riusciti a giocare come vogliamo, ci siamo riusciti nella ripresa. Sicuramente è una vittoria molto importante, ci permette di restare in alto. Giovedì abbiamo fatto una partita molto dura, però siamo molto carichi e vogliamo dare il massimo. Crediamo ancora nella Champions? Sì, il campionato è ancora lungo”.