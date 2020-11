Roma, Dzeko è guarito dal Covid-19: "Finalmente negativo" - FT

Dopo 17 giorni Edin Dzeko torna a disposizione di Fonseca e di tutta la Roma. L'attaccante era risultato positivo al Covid-19 il 6 novembre e oggi ha annunciato su Instagram la sua guarigione. Nel post pubblicato ha scritto: "Finalmente negativo! Ora non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i miei compagni per aiutarli a continuare a giocare così bene! Daje Roma". I giallorossi ritrovano così il proprio capitano che potrebbe già tornare a indossare la fascia giovedì sera contro il Cluj in Europa League.