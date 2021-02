Roma, Dzeko separato in casa e senza mercato: i tifosi spingono per la pace con Fonseca

Nessuna pace tra l'allenatore della Roma Fonseca e l'attaccante Edin Dzeko, almeno per ora. Per cercare di ricucire i rapporti anche i tifosi giallorossi sono scesi in campo esponendo uno striscione fuori dallo stadio Olimpico. "Dzeko-Fonseca: ora combattete uniti per la maglia!", questo il messaggio esposto. Per ora non c'è però nessun segno di disgelo e l'ormai ex capitano continua ad allenarsi da solo da dopo la gara di Coppa Italia persa rovinosamente contro lo Spezia. Nonostante i tanti tentativi, la Roma non è riuscita a cedere il bosniaco. I tifosi giallorossi spingono per provare ad ammorbidire le parti e provare a far rientrare la situazione che sembra sempre più complicata.

