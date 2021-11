Roma, Felix replica al video e alla frase "incriminata" sulle banane

Ha fatto il giro del web il video in cui l'allenatore della Roma José Mourinho mantiene la promessa fatta a Felix Afena-Gyan, autore delle due reti che hanno consegnato la vittoria ai giallorossi contro il Genoa, regalandogli un paio di scarpe da 800 euro. Ciò che però ha fatto diventare il filmato virale è stata una frase, infelice, che si sente nel video: "Ci stanno le banane dentro Felix". Frase additata ovviamente come razzista da tutti tranne che dal diretto interessato che su Instagram ha così replicato: "Ho letto molti commenti sul video, ma voglio assicurarvi che non sono offeso dall'audio che avete sentito che non è a sfondo razzista. Dal primo giorno che sono arrivato alla Roma sono stato accolto da tutti come uno di famiglia. E i ragazzi hanno scherzato con me, proprio come fa una famiglia. Il motivo? Mangio tante banane e su questa cosa ci scherziamo a volte e per questo motivo avete sentito questo commento. Qui alla Roma mi sento a casa da quando sono arrivato. Sono grato del supporto che mi tutti mi hanno dato qui a Trigoria, penso che la gente si sia fatta un'idea sbagliata su quello che è successo e hanno sentito".