Roma, Fonseca e la sfuriata contro Massa: adesso ecco cosa rischia

Un atteggiamento scomposto, indecoroso, quello di Fonseca al termine della partita tra Roma e Cagliari. L'allenatore giallorosso, in seguito al gol giustamente annullato a Kalinic nel finale di match, si è scagliato contro l'arbitro Massa con fare minaccioso. Insieme a lui il suo collaboratore, Romano, e altri due giocatori che si sono avvicinati al direttore di gara. Massa ha mostrato il cartellino rosso a Fonseca e ovviamente riporterà il tutto sul referto arbitrale. Se per Romano (che ha puntato il dito contro il direttore di gara) c'è il rischio di inibizione per un mese, il tecnico della Roma potrebbe essere squalificato per una o due giornate.

