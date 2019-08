Roma, Fonseca: "Lazio favorita? Loro forti, ma a parlare sarà il campo"

Vigilia del derby, il primo della Capitale per Paulo Fonseca, nuovo tecnico della Roma. L'ex tecnico dello Shakhtar, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della stracittadina contro la Lazio in programma domani: "Ho già giocato diversi derby nel corso della mia carriera. Si capisce chiaramente girando soltanto per la città quanto sia importante questa. Sono molto motivato e non vedo l'ora di giocarlo. Mancini e Zappacosta sono pronti e potrebbero giocare, ma lo vedrete solo domani. Veretout anche è disponibile, sono tutti a disposizione eccezion fatta per Spinazzola e Perotti. Smalling sarà convocato. Florenzi alto a sinistra? Si, è un'ipotesi che sto considerando".



LA LAZIO - "Lazio favorita? Sono solo parole, quello che conta è il campo. Loro sono fortissimi, grandi calciatori e un allenatore che già lavora lì da tempo. Quello che conterà comunque sarà il campo e come affrontare la partita. Dovremo contrastarli nei loro punti di forza. Per me non è importante chi è favorito, chi lo è deve dimostrarlo poi in campo".



IL CALCIO PER FONSECA - "Il calcio è sport per gente forte, per gente capace di reagire nei momenti avversi. I miei calciatori hanno il dovere di reagire. Non esistono errori individuali, gli errori sono sempre di squadra e io sono il massimo responsabile quando succedono. Nell'ultima partita contro il Genoa, gli errori sono stati collettivi".

LUIS ALBERTO - "Lui è un giocatore di grande qualità, che ha grande influenza sul gioco della Lazio. Noi però non ci preoccupiamo dei singoli, non fa parte del nostro modo di giocare e difendere. Lo contrastreremo con un lavoro collettivo e non con una marcatura ad uomo".



LUIS ENRIQUE - "In chiusura vorrei spendere delle parole per Luis Enrique, che sta passando un momento difficile. Ci tenevo a mandargli da parte mia, da parte della Roma e del gruppo un forte abbraccio".

