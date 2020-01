Roma, Fonseca sul derby: "Lazio forte, ma meritavamo di vincere. Siamo stati coraggiosi"

Tra rimpianti e delusione per il pareggio, in casa Roma si parla ancora di derby. Punto d'oro per la Lazio e di lacrime per i giallorossi che, per quanto prodotto, meritavano la vittoria. Giusto ammetterlo, e se ne rammarica anche il tecnico romanista Paulo Fonseca: "L’atmosfera che si è creata il giorno del derby è stata qualcosa di fantastico e che ci ha dato una grande spinta" - ha detto il portoghese a Empower Sports - "Peccato non aver vinto, siamo stati coraggiosi e abbiamo creato tanto contro una squadra forte come la Lazio. Meritavamo di vincere, non è stato così ma sono molto orgoglioso dei miei calciatori”.

