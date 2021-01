Roma, furia dei tifosi dopo il caos sostituzioni: "Un altro record, due gare perse a tavolino"

Due gare all'Olimpico e due gare che i tifosi della Roma ricorderanno per molto tempo. Prima il netto ko nel derby, poi la sciagurata gara di ieri sera contro lo Spezia ma soprattutto l'errore dei cambi che porterà i giallorossi a perdere comunque la partita a tavolino. Eppure al momento del doppio cambio nei tempi supplementari a qualcuno era sorto il dubbio che qualcosa non quadrasse e il primo è stato Pellegrini stesso che più volte ha chiesto se si potesse fare il sesto cambio, La reazione dei tifosi è impietosa, e non potrebbe essere altrimenti: "A questo punto potevate cambiare tutta la squadra", "Forse con sette sostituzioni arrivavamo ai rigori" e ancora: "Anche un altro record due gare perse a tavolino in una stagione". Insomma la rabbia ha preso il sopravvento soprattutto per l'errore commesso, inaccettabile da parte di chi dovrebbe conoscere alla perfezione il regolamento.

