Roma, gelo tra Pallotta e Petrachi: ds in bilico, De Sanctis al suo posto?

Gianluca Petrachi lascia la Roma? Il campionato dei giallorossi non è ancora ricominciato, ma uno scossone forte potrebbe abbattersi su Trigoria. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe sceso il gelo tra il ds del club e il presidente James Pallotta. Le parti da settimane erano distanti e il direttore sportivo non avrebbe gradito i mancati ringraziamenti ricevuti dal patron durante l'ultima intervista rilasciata (ha nominato tutti tranne Petrachi, ndr). Le tensioni sarebbero nate per la diversa visione del prossimo calciomercato. Il dirigente vorrebbe proseguire sulla linea tracciata, mentre il presidente vorrebbe privilegiare le casse del club. Secondo il canale satellitare si potrebbe arrivare a un addio anticipato già nei prossimi giorni con Morgan De Sanctis, attuale team manager, che potrebbe sostituirlo optando così per una soluzione interna.