Roma, l'Adnkronos: "Il tifoso malato terminale è un fake"

© foto di Federico Gaetano

Potrebbe essere stata tutta una montatura, e anche di cattivo gusto, quella del tifoso della Roma intervenuto qualche giorno fa ai microfoni della trasmissione "Te la do io Tokyo" in onda sulle frequenze di Tele Radio Stereo.

"Ho già preso accordi con una clinica in Svizzera, che mi ha mandato le date. Gli svizzeri sono strani, è come se stessi organizzando una gita a una spa. Una delle date che mi hanno proposto è il 22 maggio. E nella mia testa è scattato qualcosa, mi sono detto ‘Ma io il 22 maggio ho qualcosa da fare’. Poi mi sono ricordato, è la finale di Dublino", queste le parole che hanno, ovviamente, portato la società giallorossa e l'allenatore Daniele De Rossi a muoversi per rintracciarlo.

Eppure, come riportato dall'Adnkronos il tutto potrebbe essere un clamoroso fake. Il ragazzo in questione, che si è presentato come Edoardo, esiste ma non è un malato terminale, non ha in programma di andare in Svizzera per il suicidio assistito. Non solo, l'uomo avrebbe anche una moglie con la quale si è sposato neanche un anno fa, una donna erede di una ricca e famosissima famiglia.