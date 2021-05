Roma - Lazio, Angelo Mellone a Gaia Tortora: "Quando ci vediamo prima del derby..."

Siparietto da derby a Omnibus su La7. In chiusura di puntata il noto tifoso della Lazio Angelo Mellone si è rivolto così a Gaia Tortora, che ha simpatie giallorosse: "Ci vediamo poco, però so che quando ci vediamo prima di una certa partita, quella partita va a finire bene per la capitale d'Italia". La conduttrice sorridendo ha risposto: "Va bene, adesso andiamo a prendere un caffè". Il derby si sa, a Roma invade ogni campo, trasmissioni televisive comprese.

