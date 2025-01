Roma - Lazio | Castellanos espulso, Marelli: "Incomprensibile"

TUTTOmercatoWEB.com

Finisce con un'espulsione il derby della Lazio, ko all'Olimpico contro la Roma. Nel finale di gara gli animi si sono accesi e dopo un accenno di rissa tra Hummels e l'argentino l'arbitro Pairetto ha deciso di espellere il giocatore biancoceleste senza neanche estrarre il giallo per il difensore giallorosso. Sull'episodio ecco il commento di Luca Marelli ai microfoni di Dazn: "Non riesco a trovare un solo motivo per il quale l'arbitro abbia deciso di espellere Castellanos mentre manca un giallo a Hummels per comportamento anti sportivo". Infatti nell'accenno di rissa è Hummels a provocare con Castellanos che non ha reagito prima che poi si creasse il capannello con le rispettive panchine.