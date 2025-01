Roma - Lazio, ecco la maglia che indosserà la squadra di Baroni - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il derby della Capitale si avvicina. Lo stadio è pronto ad accogliere i quasi 70 mila spettatori e i 22 giocatori in campo che si sfideranno nella prima stacittadina della stagione. Intanto un primo interrogativo è stato sciolto. Con quale maglia giocherà la Lazio? Le foto dello spogliatoio biancoceleste postate del club non lasciano dubbi. Zaccagni e compagni saranno in campo con il kit home, con la maglia celeste (per farla breve). Ecco gli scatti postati sui social dalla società biancoceleste.