Roma - Lazio, Felipe Anderson cerca il doppio tris nel derby: la statistica

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Ciro Immobile non ci sarà. Gli allenamenti, le corsette, la fisioterapia e i continui controlli medici, non sono bastati per quello che sarebbe stato un vero e proprio miracolo sportivo, o forse un rischio troppo alto. Sarà Felipe Anderson quindi a guidare l'attacco, completato dall'arciere Mattia Zaccagni e dall'ex Pedro. Il brasiliano, come fatto nelle ultime partite, avrà il compito di muoversi da falso nueve e mandare in tilt la difesa della Roma, senza fornire punti di riferimento ai centrali giallorossi. Soprattutto, però, quello che si chiede a Felipe Anderson è il gol. Immobile non ci sarà, tocca a lui sostituirlo in fase realizzativa e dimostrare di avere la maturità e le capacità per non farne sentire, troppo, la mancanza. Contro il Feyenoord le occasioni ci sono state, ma tra sfortuna e poco killer instinct la rete non è arrivata, oggi non si può sbagliare. Ha la piena fiducia di Maurizio Sarri, allenatore che lo ha voluto, ha accettato un suo ritorno e che lo stima al punto da considerarlo un inamovibile anche nei suoi periodi di difficoltà.

LA STATISTICA - Questa sera "Pipe" avrà l'occasione per ripagare la fiducia del suo tecnico, ma anche quella per confermare la sua incisività nella stracittadina. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il numero 7 della Lazio è riuscito per due volte a trovare la rete in un derby e, all'interno della stessa partita, quando ha segnato ha realizzato anche un assist. L’11 gennaio 2015, fu lui a mandare in rete, con un pallonetto strepitoso, Stefano Mauri per il gol del vantaggio e sempre lui a trovare il 2-0 con un destro da fuori sul primo palo (quel derby finirà 2-2). La storia si ripete. Lo scorso anno, al primo derby dopo il suo ritorno, manda in gol Milinkovic con un lancio calibrato al millimetro, portando in vantaggio la Lazio, e aumenta le distanze con la rete del 3-1. Classe, visione, tecnica e intelligenza, tutte qualità insite in lui, qualità di cui deve prendere consapevolezza e allora, a quel punto, sarà pronto per il salto definitivo. Stasera è La sua occasione.