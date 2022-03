Roma - Lazio, il derby si gioca anche... in Campidoglio: l'iniziativa benefica

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Consiglieri e Assessori di Roma Capitale scendono in campo per il popolo dell'Ucraina. In occasione del derby tra Roma e Lazio, in programma domenica alle 18, i Club Campidoglio delle rispettive squadre si sfideranno in una partita di calcio a 8 domenica mattina alle ore 10:30 al Dabliu EUR Sport Club. I partecipanti verseranno una quota destinata all'A.S. Roma e alla Fondazione S.S. Lazio 1900 utile per inviare aiuti ai cittadini ucraini.

Fondazione S.S. Lazio 1900 - La presidente della Fondazione S.S. Lazio 1900, Gabriella Bascelli, ha dichiarato: "Ringrazio di cuore i club capitolini di Lazio e Roma. Specialmente in questo momento doloroso, ci conforta il fatto che insieme e uniti possiamo provare ad aiutare chi è in difficoltà al massimo delle nostre possibilità e oltre, lanciando con forza il messaggio che la rivalità sportiva si annulla quando è in gioco la dignità e la salvezza della persona umana. Per essere all’altezza del blasone e dello spirito universalistico di Roma bisogna impegnarsi in prima persona e donarsi oltre ogni steccato. Le parole convincono ma l’esempio trascina. Il messaggio di collaborazione e cooperazione che arriva da Fondazione S.S. Lazio 1900, As Roma e dai due club capitolini di Lazio e Roma è in linea con lo spirito solidale che stanno dimostrando milioni di cittadini europei, spirito forgiato proprio in un luogo così caro e rappresentativo per tutti noi, la sala degli Orazi e Curiazi in Campidoglio, durante il Trattato di Roma del 1957".