Roma - Lazio, le presenze nel derby dei giocatori in rosa: biancocelesti più "esperti"

Per affrontare e vincere un derby ci vuole esperienza. Conoscere le insidie, le pressioni e le difficoltà che una sfida così importante riserva è fondamentale per non commettere errori. Domenica sarà stracittadina, tappa di estrema rilevanza per entrambe le compagini. Ma quale delle due squadre è più "saggia"? In questo momento, come riporta Lazio Page, la Lazio può vantare più veterani tra le sue fila. I giocatori della rosa di Inzaghi, hanno accumulato nel complesso 116 presenze. La Roma solamente 78. Per quanto riguarda i singoli, guida la classifica Radu con 18 cartellini timbrati, segue Lulic con 16 e poi Florenzi con 13. Insomma, l'esperienza può giocare un ruolo chiave nella gara più sentita dell'anno: domenica il responso definitivo.

