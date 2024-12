Roma - Lazio, le probabili formazioni del derby: Baroni riflette sull'undici

Il 2025 della Lazio si apre con il derby. Baroni si prepara alla sua prima sfida contro la Roma sulla panchina biancoceleste. Le sue idee per il 5 gennaio ricalcano quelle già viste contro l'Atalanta. Davanti a Provedel, infatti, viaggia verso la conferma tutto il pacchetto arretrato, con Marusic, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. Non preoccupano le condizioni di Lazzari e Patric, pronti entrambi a tornare a disposizione in panchina. In mediana è sempre out Vecino: con Guendouzi e Rovella c'è spazio ancora per Dele-Bashiru, in vantaggio su Dia per giocare tra centrocampo e trequarti. In avanti pesano le assenze di Pedro e Noslin per infortunio. A destra si rivede Isaksen, più avanti di Tchaouna; a sinistra gioca Zaccagni. Il posto da centravanti se lo prende il Taty Castellanos.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Rovella, Guendouzi; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Pellegrini, Patric, Gigot, Castrovilli, Dia, Tchaouna. All.: Baroni.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. All.: Ranieri.