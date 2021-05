Roma - Lazio, le probabili formazioni: torna Leiva, ci prova Milinkovic

48 ore a disposizione della Lazio per preparare il derby dopo la vittoria all'ultimo respiro contro il Parma. Inzaghi avrà di nuovo a disposizione Leiva e Pereira che hanno scontato la loro squalifica, con il primo che riprenderà posto in regia. L'osservato speciale resta Milinkovic-Savic che, dopo l'operazione subita al setto nasale, farà di tutto per esserci e scenderebbe in campo una speciale mascherina protettiva. Tornerà dal primo minuto Correa al fianco di Immobile, così come Marusic che potrebbe ritrovare posto sull'out di sinistra. Ti ricordiamo che la diretta streaming e tv della partita sarà su DAZN. Per non perderti il derby abbonati subito, puoi disdire quando vuoi senza costi e vincoli: CLICCA QUI PER ABBONARTI E VEDERE IL DERBY SU DAZN

Serie A 2020-2021, 37ª giornata

Sabato 15 maggio 2021, ore 20:45

Stadio Olimpico di Roma

Probabili formazioni:

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Villar; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

LAZIO (3-5-2): Reina, Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.