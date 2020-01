Roma - Lazio, Zaniolo ci ricasca: "Sfondiamoli" - FOTO

L'attesa sta per finire. E' ormai tutto pronto per il derby della Capitale: Roma e Lazio alle ore 18 scenderanno sul terreno dell'Olimpico davanti a 60mila spettatori. L'avvicinamento a questa gara è sempre difficile da gestire con pacatezza, soprattutto se lo stile non è la caratteristica che ti contraddistingue. Ma le provocazioni sono lecite, anzi necessarie per quel che rappresenta questa partita nella città di Roma. Certo però, dovrebbero appartenere solo ai tifosi, e non ai giocatori. Zaniolo però non impara dagli errori commessi in passato e ci ricasca, postando sul suo profilo Instagram un'immagine del derby della scorsa stagione e la scritta: "Sfondiamoli". Una caduta di stile a cui ormai il centrocampista giallorosso ci ha abituati.