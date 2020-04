Roma, Mancini: "Mi sarebbe piaciuto giocare con un ex Lazio"

In giorni complicati, in cui l'intera popolazione italiana è chiusa in casa in attesa che la curva dei contagi di Coronavirus cominci a scendere, i social vengono in aiuto per mantenere i rapporti interpersonali e anche quelli con personaggi famosi, del mondo dello spettacolo o dello sport. È il caso di Gianluca Mancini che tramite Instagram ha risposto alle domande dei tifosi della Roma. In una ha menzionato anche un ex giocatore della Lazio. Si tratta di Alessandro Nesta, con cui il difensore ex Atalanta avrebbe voluto giocare insieme: "Qual è il difensore del passato con cui mi sarebbe piaciuto far coppia? Il mio idolo Materazzi, ma anche Alessandro Nesta".

Lazio, Neville: "Flop Veron? Non è come dice Ferdinand, ve lo spiego io"

Lazio, Sinclair a Lampard: "Immobile non è per la Premier, non prenderlo"

TORNA ALLA HOMEPAGE