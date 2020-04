Lazio, Sinclair a Lampard: "Immobile non è per la Premier, non prenderlo"

Frank Sinclair, ex difensore del Chelsea dal '90 al '98, non crede che Immobile possa essere l'attaccante giusto per i Blues di Lampard. Due anni fa, quando c'era Antonio Conte in panchina, Abramovich voleva Ciro per convincere il tecnico italiano a restare in Inghilterra. Ovviamente, sappiamo tutti come è finita. Ma l'interesse da parte del Chelsea per Immobile c'era. A distanza di anni Sinclair sconsiglia, semmai i Blues avessero in mente di puntare ancora sul bomber di Inzaghi, di acquistarlo: "La Lazio è un grande club con una grande reputazione, quindi il fatto che Immobile stia segnando molti gol è qualcosa che mi piace" ha detto a GentingBet. "Se hai intenzione di prendere un attaccante dall'estero, sicuramente il momento di fiducia che vive è un fattore da prendere in considerazione. Tuttavia, il campionato italiano è totalmente diverso: lì ci sono più opportunità di segnare e quando sei in un club come la Lazio, hai sempre la tua giusta dose di palle gol. Senza togliere nulla ai suo record in questa stagione, è un eccellente finalizzatore, ma per giocare in Premier League hai bisogno di più di questo, soprattutto se guardiamo al modo in cui il Chelsea gioca".

