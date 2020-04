Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “Con i soldi di Milik, il Napoli va su Immobile”

Napoli-Immobile: atto cinquantesimo, a voler arrotondare in difetto. Che l'accostamento è naturale per questioni di terra, di cuore, di gol. Naturale, e banale. Visto che questa volta arriva dalla Spagna, anzi, dalla Catalogna: lo riporta Mundo Deportivo. Ciro piace a tutti - chissà come mai -, specie a chi negli anni ha commesso più volte il peccato di lasciarselo sfuggire dalle mani. Lui, cresciuto nel Sorrento e scippato al Napoli dalla Juventus in “tenera” età. Poi di nuovo in ballo, era l'estate 2016, lo ha raccontato più volte Alessandro Moggi. Il suo procuratore. Era l'estate 2016 e la Lazio lo portava via da sotto il naso titubante di De Laurentiis, indeciso, troppo. E che ora quelle mani se le morde mentre cerca di rimediare al proprio errore.

MILIK PER IMMOBILE - Secondo Mundo Deportivo, appunto, il Napoli in estate lascerà andare Milik. Il ciclo - sfortunato - del polacco alle pendici del Vesuvio è ormai agli sgoccioli: partirà, probabilmente all'estero. Su di lui ci sono Everton, Tottenham, Atletico Madrid e soprattutto Siviglia. Milik è uno dei pupilli di una vecchia conoscenza romana, Ramon Monchi, oggi (di nuovo) ds degli andalusi. Avrebbe voluto portarlo alla Roma, ora sembra pronto a fare lo stesso a Siviglia. Per lui i Rojiblancos sono pronti a trattare partendo dai più di 30 milioni chiesti da De Laurentiis. Una cifra importante ma già scontata, visto che il contratto del polacco scade nel 2021, attraverso la quale i partenopei vorrebbero rimpolpare le proprie casse per poi sferrare l'attacco a Immobile. Il primo obiettivo del calciomercato dei campani, che seguono anche Azmoun e Muriqi. Un sogno impossibile, comunque, non se ne parla. Il Napoli ha sprecato anche la propria seconda chance e ora è la Lazio a godersi Ciro il Grande, ormai romano a tutti gli effetti. Laziale anche senza avere indosso la maglia numero 17. Sarà per il prossimo atto, il cinquantunesimo: effimero tanto quanto i precedenti.

