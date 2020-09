Roma, Mirante torna in gruppo: negativo al tampone per il Covid

Buone notizie in casa Roma che riguardano Antonio Mirante. Il portiere giallorosso infatti il 19 agosto era risultato positivo al Covid e per questo, come da prassi, è rimasto in insolamento fino ad oggi. Come riportato dall'Ansa infatti Mirante oggi è tornato ad allenarsi in gruppo dopo esser risultato negativo al tampone.

Italia - Bosnia, le formazioni ufficiali: Immobile in panchina gioca Belotti, Acerbi dal 1'

AURONZO GIORNO 11 - La Lazio saluta il Cadore: arrivederci al 2021 - FOTO&VIDEO

TORNA ALLA HOME