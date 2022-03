Roma, Mourinho duro: "Non si può giocare a calcio sul campo del Vitesse"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

José Mourinho non ci sta. Il tecnico della Roma, intervenuto in conferenza stampa il giorno prima del match con il Vitesse, valido per gli ottavi di finale di Conference League, si è lamentato per le condizioni del campo della società olandese. Queste le parole del tecnico portoghese che questa sera si giocherà una fetta di qualificazione: "E’ la prima volta che gioco in Olanda su un campo che non è da calcio. Ci sono sempre stati campi bellissimi, non so cosa sia successo, e non so come si possa giocare qui. Squadra? Tutti stanno lavorando bene, in buona forma. Abbiamo fatto cinque cambi perchè la panchina ha qualità. Ora abbiamo una rosa forte, che ha obiettivi chiari. Oggi abbiamo campionato e Conference. Dal quarto all’ottavo posto, sappiamo che ogni partita sarà decisiva. Sono contento dei giocatori, e non sarà turn-over, giocheremo con una squadra forte e con una panchina forte con cinque cambi da fare”.