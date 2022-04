Roma, Mourinho: “Punto al derby dell’anno prossimo. Veretout non si allena e Zaniolo…”

TUTTOmercatoWEB.com

Alla vigilia di Sampdoria-Roma, match valido per la 31esima giornata di Serie A, José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa per rispondere ad alcune domande su alcuni temi caldi in casa Roma. Queste le parole del tecnico portoghese.

CASO VERETOUT - "Non si è allenato con la squadra neanche oggi. Non dico ciò che non posso dire, ma mi limito a dire che non è disponibile per domani".

ZANIOLO - "Ci sono tanti giocatori che vanno in panchina con il proprio club ogni tanto ed è normale. Non vedo questo tipo di domande con altri allenatori o altri club. Zaniolo è andato in panchina con la Lazio perché abbiamo adottato una strategia diversa per vincere una gara. Non c'è storia. Dopo va in Nazionale e quello che è successo non lo commento. E' arrivato qui il giovedì mattina con il problema ai flessori. Non si è allenato ieri, venerdì e oggi e dunque non c'è storia. Non vedo chiedere ad Allegri perché non gioca Bernardeschi o Peppino. Di qua sembra che ci siano delle ossessioni per la situazione di Zaniolo. Se vuoi chiamare qualcosa in più chiama Nicolò o il suo entourage".

CALO DOPO IL DERBY - "Se pareggi, qualche volta, non è un disastro dipende anche dall'avversario che affronti, che magari gioca tra virgolette per rubare punti. Sono d'accordo che qualche volta può succedere di avere un calo, succede quando non si ha ancora una mentalità per vincere qualcosa, se sei abituato a questo sai che non puoi permetterti cali di tensione. Ieri abbiamo parlato di questa situazione, ora mi interessa il derby della prossima stagione ormai non mi interessa più di quello passato".