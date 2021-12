Roma, Mourinho: “Sinisa? È un amico. Ha il mio rispetto e la mia ammirazione"

Ieri, vigilia di Bologna – Roma, in conferenza stampa Sinisa Mihajlovic aveva espresso parole di affetto nei confronti del suo rivale in campo Jose Mourinho. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, non si è fatta attendere la sua risposta. Anche lui in conferenza stampa ha ringraziato il tecnico dei felsinei definendolo un amico: “È un super amico di un mio amico, Dejan Stankovic e quindi di conseguenza è mio amico”. Ha poi aggiunto: “Noi persone pubbliche quando facciamo una cosa sbagliata abbiamo un’influenza negativa, quando facciamo qualcosa di buono trasmettiamo segnali positivi alle persone. Lui sicuramente ha avuto un’influenza positiva per le persone che hanno avuto il suo problema. Sinisa ha avuto una forza e un coraggio incredibili, non si è mai nascosto e ha anche voluto lavorare. Un esempio incredibile. Ha il mio rispetto e la mia ammirazione. Non è lui che deve ringraziarmi ma io a lui, a nome di tanti”.

