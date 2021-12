Roma, nubifragio e allagamenti: Lazio - Udinese si gioca?

Una pioggia incessante colpisce da giorni la Capitale. In particolare, oggi le precipitazioni non hanno dato tregua a Roma, dove alle 20.45 si giocherà il match tra Lazio ed Udinese, gara valida per la quindicesima giornata di Serie A. La città è in allerta da ieri per temporali, venti forti e conseguenti allagamenti in svariate zone della Capitale. Il maltempo non sembra intenzionato a smettere - le previsioni parlano di copiose piogge anche nel corso dei 90' di gioco -, ma a preoccupare di più sono le condizioni dell'Olimpico.

Tuttavia, come di consueto, sono stati messi dei teloni a protezione del rettangolo verde, rendendolo praticabile nonostante le precipitazioni. A poco più di due ore dal fischio d'inizio del match, dunque, si può dire che la gara non è a rischio, si giocherà regolarmente. E se i giocatori in campo dovranno necessariamente "lottare" contro un ostacolo in più - la pioggia -, il rettangolo verde sembra non risentirà dell'acqua scesa giù abbondante e praticamente senza sosta negli ultimi giorni.

