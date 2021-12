Lazio - Udinese, Bertotto: "Amo la filosofia di gioco di Sarri, serve tempo per la quadra giusta"

Valerio Bertotto ha parlato in esclusiva ai microfoni dei canali ufficiali del club biancoceleste. L'ex difensore ed attuale allenatore, che in passato ha collezionato 406 presenze e 7 gol con la maglia dell'Udinese, si è espresso così sulla partita contro la Lazio: "Che gara mi aspetto? Domenica ho visto Udinese - Genova dal vivo. I bianconeri non hanno giocato bene, in una gara dove i tre punti pesavano il doppio visto che era uno scontro diretto per la salvezza. La prestazione non è stata all'altezza della qualità della squadra, per questo mi aspetto una squadra che vorrà cancellare questa brutta prestazione. La Lazio invece è uscita con le ossa rotte dal Maradona, contro una squadra però fortissima. Mi piace molto veder giocare il Napoli, Spalletti merita solo i complimenti per quello che sta facendo".

GOL SUBITI - "Udinese ha subito 5 reti in meno della Lazio, se sono sorpreso? La Lazio punta a fare il suo gioco in ogni gara, Sarri cerca quello. Mi piace molto la sua filosofia di gioco, cerca di sfruttare al meglio le qualità della squadra. Ci vuole ovviamente tempo per trovare la quadra giusta, visto il cambio radicale che c'è stato sotto l'aspetto tattico. Per quanto riguarda Gotti, parliamo di un allenatore serio che conosce il calcio e porta avanti il suo lavoro in una realtà serena che gli permette di lavorare bene. In questo momento però la classifica non è molto bella, quindi anche a lui gli si chiedono dei risultati".

RICORDI - "Il ricordo più bello? Sì, ricordo un gol realizzato all'Olimpico in extremis da parte nostra. Ci fu un fallo assegnato a metà campo per noi, un calciatore della Lazio allontanò la palla ed io cercai di recuperarla velocemente. Pensai solamente a calciarla subito, a prescindere dalla posizione in cui si trovava. Crossa in mezzo, ci fu una spizzata e segnammo. Fu una furbata, l'arbitro non si accorse di nulla ed andò bene".

