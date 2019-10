Roma, Petrachi e l'ennesima figuraccia: arrivano le scuse tardive

È stato costretto a fare dietrofront Gianluca Petrachi. Dopo la figuraccia alle tv, private e non, il direttore sportivo della Roma ha dovuto chiedere scusa per le sue dichiarazioni nel post partita contro il Cagliari. "Mi scuso se qualcuno si è sentito offeso dalle mie parole. Non era affatto mia intenzione insinuare che il calcio sia uno sport solo per uomini e non adatto alle donne". Peccato che siano passate più di 24 ore da quelle parole vergognose e prive di qualsivoglia raziocinio. E non può valere neanche l'alibi del 'comportamento a caldo': un dirigente - di così alto profilo - non dovrebbe mai cadere in scivoloni tanto censurabili. Eppure non è la prima volta che succede dalle parti di Trigoria: un'abitudine che non sembra cancellarsi con il passare del tempo.

