Roma, primo caso Covid in una scuola: compagni e insegnanti in isolamento

Primo caso di Covid in una scuola a Roma. L'episodio è accaduto nella giornata di oggi alla scuola Marymount international, un istituto paritario cattolico. Uno studente dell'ultimo anno è infatti risultato positivo al coronavirus e per questo è scattata la quarantena, per la classe e i docenti che sono venuti a contatto con l'alunno, in attesa dei tamponi che verranno effettuati nelle prossime ore.

