Roma, Pruzzo: “Questa squadra è un’agonia, non oso pensare al derby...”

Concluso il turno infrasettimanale, è già tempo di tornare in campo. Sabato sera va in scena uno dei match più importanti della stagione, ricco di storia e rivalità. All'Olimpico c'è Roma contro Lazio. Roberto Pruzzo, ex attaccante giallorosso, ha analizzato la sfida e la situazione attuale di Dzeko e compagni ai microfoni di Radio Radio Mattino: "Questa è un'agonia. Non oso pensare alla partita di sabato. Fonseca un signore? Non serve a niente. Non ne indovina una, anche ieri ha messo una formazione incomprensibile. Vincere il derby sarebbe una minima soddisfazione per i tifosi anche se ormai tutti pensano a Mourinho".

