Roma, Ranieri sul derby: "La Lazio merita i complimenti, ma domenica..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della partita tra Milan-Roma, terminata per 1-1, è intervenuto ai microfoni di Dazn il tecnico giallorosso Claudio Ranieri che ha parlato anche del derby della Capitale, in programma per il 5 gennaio: "Tutto quello che ci hanno fatto nel primo tempo, glielo abbiamo fatto noi nel secondo, nessuna delle due squadre però ha fatto gol. Incredibile! Il risultato è giusto, è stato divertente per entrambe le tifoserie. I cambi in vista del derby? Ho cambiato per paura della seconda ammonizione, volevo giocare in undici e non avere il rammarico di non averlo fatto. Celik ha fatto il centrale di destra, quando avevamo palla doveva allargarsi e spingere Dybala? Io credo che lo aiuti tutta la squadra, ora si allena con continuità, prima non riusciva, questo ci rende felici. Derby? Ora recuperiamo le energie, la Lazio sta facendo un campionato bello, faccio i complimenti a tutti, ai giocatori scelti, a Baroni che sta facendo un grande lavoro, ma questa partita prescinde da ogni contesto".