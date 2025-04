Roma, Ranieri torna sul derby: "Sono molto arrabbiato, il gol della Lazio..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Roma ospiterà il Verona nel trentatreesimo turno di campionato che si disputerà nel weekend di Pasqua. A qualche giorno dalla sfida, in conferenza stampa, ha parlato Claudio Ranieri che è tornato più volte sul derby pareggiato con la Lazio. "Sono sincero quello che hanno fatto i ragazzi è prodigioso. Fisicamente la squadra sta bene. Lo stato di forma non è ottimale. Prima si giocava a 2 tocchi, con leggerezza. Ora non lo stiamo facendo, merito anche della controparte (Juve e Lazio), ma dico che la squadra sta facendo il massimo e tira fuori il meglio che può".

"Come giudico la partita contro la Lazio? Le colpe non ci sono. Dovbyk si dovrebbe far vedere di più. La squadra dovrebbe servirlo quando lui si muove. La colpa è 50 e 50. Oltre al gol lui deve lottare, pressare, far vedere. Ci sta lavorando. Ancora io non è soddisfatto e neanche io lo sono. Mi deve dare di più".

"Se sono rimasto deluso da come ha subito il gol contro la Lazio? Deluso e molto arrabbiato. Dobbiamo lavorare di più. A volte ci manca la scaltrezza, la furbizia, l'essere determinati a non far entrare l'avversario nell'area di rigore. Tutta questione di carattere e allenamento. Ma alcuni momenti pensiamo di andare a prendere la palla da soli. No. Per cui dobbiamo ricompattare. Sono 9-10, i gol presi da calci d'angolo e punizione. Una squadra così non deve permettere tutto ciò".

Il tecnico giallorosso si è poi reso protagonista di un siparietto con i cronisti in sala stampa. "E poi cercheremo di tirare su la rete e vedere che pesce abbiamo preso - ha affermato - Se c'è un pesce sughero e se c'è una spigola", immediata la reazione dei giornalisti che, riferendosi all'eliminazione della Lazio per mano del Bodo in Europa League, hanno esclamato: "Un salmone?". Il romano ha replicato sorridendo e dicendo: "Non fate i furbi".

