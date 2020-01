Roma, Smalling sul derby: "Partita fondamentale per la corsa Champions"

Tre gol subiti ed eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus. La Roma torna a casa e ha tre giorni per preparare il derby. Il difensore giallorosso, Chris Smalling, ha parlato della sfida di domenica: “Siamo dispiaciuti per il risultato di stasera, ma da domani la testa è al derby. Partita fondamentale per la nostra classifica e per raggiungere la Champions League”.