Roma - Spezia, che umiliazione! I social non perdonano: "Spiaze" - FOTO

Non c'è pace per la Roma che, dopo la brutta figura nel derby, crolla davanti allo Spezia, uscendo nel peggior modo possibile dalla Coppa Italia. Tra la doppia espulsione, l'errore sul cambio in più nei supplementari e la netta sconfitta contro una delle neo-promosse in Serie A, non sono mancate le prese in giro. I social in questi minuti sono stati letteralmente invasi da meme e frasi dei tifosi della Lazio che, per la seconda volta nel giro di una manciata di giorni, si sono potuti divertire alle spalle dei propri storici rivali.

