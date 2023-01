Roma, striscione al Colosseo: "Zaniolo traditore" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

È ai minimi termini il rapporto tra Zaniolo e la Roma. Il giocatore vuole andar via, desidera il Milan e per questo ha rifiutato l’offerta dalla Premier del Bournemouth scatenando così l’ira di Pinto. Il direttore sportivo sta riflettendo sulle sanzioni da infliggere al giallorosso, che gli ha negato la possibilità di un incasso importante. Nel frattempo, anche i tifosi sembrano essere stufi di questi giochini e prese di posizione. Sono pieni del comportamento di quello che un tempo consideravano e veneravano come idolo e lo striscione esposto ieri sera nei pressi del Colosseo ne è la testimonianza. Questo il messaggio a lui rivolto: “Zaniolo traditore, merda senza onore”.