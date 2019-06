Roma, Totti potrebbe lasciare il club: lunedì l'addio in conferenza stampa?

Dopo De Rossi, un'altra bandiera potrebbe essere ammainata in casa Roma. Si tratta di Francesco Totti, già da un paio d'anni dirigente giallorosso ma ora prossimo all'addio. All'ex numero 10 è stato proposto un ruolo da Direttore Tecnico con maggiori poteri decisionali rispetto a quelli di cui disponeva fino ad oggi, ma Totti ha preso tempo e lunedì in conferenza stampa potrebbe ufficializzare il suo congedo dal club dopo oltre 25 anni. Ancora una volta, dunque, James Pallotta potrebbe finire nel mirino dei tifosi romanisti. Proprio il presidente della Roma, dopo un vertice a Londra di qualche giorno fa disertato da Totti, ha affermato: “Forse Francesco ha bisogno di un po' di tempo per pensare al suo futuro e al suo ruolo nel club”, un indizio che porta a credere che le parti si separeranno. Lo stesso ex capitano giallorosso, tramite il suo profilo Twitter, ha dichiarato di voler chiarire la propria posizione in merito alla sua assenza alla riunione e anche riguardo le voci circolate nelle ultime ore. Per questo ha indetto una conferenza stampa per lunedì, un evento che sancirà probabilmente l'ultima apparizione di Totti come tesserato della Roma.

