Roma, Ugolotti boccia Mourinho: "La proprietà faccia qualcosa"

Per l'ennesima volta la Roma si annulla in un big match. Dopo le sconfitte nel derby con la Lazio, con la Juventus e il pareggio a reti bianche con il Napoli, i giallorossi hanno deluso contro il Milan perdendo il posticipo di ieri sera all'Olimpico. Ai microfoni di TuttomercatoWeb.com l'ex attaccante Guido Ugolotti ha giudicato l'operato di Mourinho: "Non mi ha convinto nelle scelte, se giochi con la prima in classifica e metti come prima prima punta, sia pure per venti minuti, un 2003 e mandi in tribuna Borja Mayoral è come voler sfidare la società; lo spagnolo era stato preso come alternativa di Dzeko e ora non può più fare la riserva? Aggiungo che Cristante e Veretout non possono giocare tutte le partite. La Roma gioca sempre con gli stessi: Villar e Diawara sono stati bruciati e ora se ne hai bisogno come fai? Mi aspetterei che la proprietà dicesse qualcosa, invece c'è il silenzio assoluto".