Roma, volano i cocci: Friedkin furiosi al telefono con Mourinho

Il 6-1 sul campo del Bodo Glimt e le parole di José Mourinho hanno provocato un terremoto nella Roma. "A livello di formazione iniziale, loro avevano più qualità di noi" e "sapevo che qualcuno è limitato, niente di nuovo" sono macigni sulla stabilità del gruppo dei giocatori che non possono lasciare serena la proprietà. Come riportato da Tuttomercatoweb.com i Friedkin nella giornata di venerdì hanno parlato al telefono con l'allenatore chiedendo conto delle sue dichiarazioni: a livello di contenuto l'analisi era già stata condivisa in privato ed è sembrato inopportuno e grave un così chiaro attacco pubblico a parte della rosa. L'uscita a vuoto di Mourinho inoltre potrebbe svalutare alcuni profili considerati in uscita nel calciomercato di gennaio e propedeutici a successivi acquisti.

LAZIO PRIMAVERA, POKER AL CESENA E PRIMATO IN CLASSIFICA

LAZIO, INFORTUNATO ZACCAGNI CON IL MARSIGLIA: COMUNICATO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE DEL SITO WEB