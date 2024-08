Romania, 38 anni dopo riecco Lucescu: è il nuovo ct della nazionale

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

A 79 anni Mircea Lucescu non è ancora pronto a dire addio al mondo del calcio, anzi. Il tecnico è infatti il nuovo ct della Romania. A comunicarlo la federazione con un comunicato ufficiale: "Mircea Lucescu è il nuovo allenatore della Nazionale rumena. Dopo una pausa di 38 anni, Lucescu torna in nazionale, firmando un contratto per un periodo di due anni, con l'obiettivo principale di qualificare la Romania ai Mondiali 2026. Buona fortuna".