Romulo a LSC: "Non vedevo l'ora di essere qui. La Lazio arriverà in alto"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Romulo Caldeira, ospite speciale questa sera all'Olimpico per assistere alla sfida della Lazio contro il Nizza di Europa League. L'ex biancoceleste, molto emozionato, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per raccontare le sensazioni del momento: “Che emozione è? Bellissimo, da anni che non tornavo. Non vedevo l’ora, tutti mi scrivevano. Sono contento e emozionato di tornare a casa dove nel 2019 abbiamo vinto un bel trofeo. Di ex compagni ce ne sono tanti, li sento tantissimi e alcuni anche vicini. Sto vedendo Patric, Zaccagni che avevo a Verona. Io ero un fan di Sarri che è andato via, ma è arrivato un altro allenatore grandissimo e bravo. Fa un bel calcio. Cosa manca? Bisogna avere tempo, non è facile cambiare allenatore. Siamo solo all’inizio, è ottobre e sono solo poche partite. Sono sicuro che questa Lazio arriverà in alto”.

