Salernitana, avv. Afeltra: "La Figc non ha bocciato il trust. Lazio? Non vedo rischi"

L’avvocato Roberto Afeltra ai microfoni di Radio Radio ha fatto il punto della situazione sulla Salernitana e la nuova deadline di sabato per le modifiche necessarie al trust: "Innanzitutto è inesatto dire che la Federazione ha respinto il trust. Ieri l'organo competente, dopo aver esaminato la documentazione inviata dalla Salernitana, ha ritenuto che al fine di dare una valutazione finale ha identificato alcuni elementi per i quali non ci sarebbero le compatibilità con le attuali norme federali. Ha concesso un ulteriore termine fino a sabato prossimo per precisare meglio un paio di punti perché diventi 'blind trust'. Mi sembra un passo avanti, in quanto se l’avessero voluto rigettare l’avrebbero fatto tout court: significa che nel complesso la proposta è ammissibile e compatibile, però è necessario effettuare alcune precisazioni. Se i componenti del trust riusciranno a fornire tutte le delucidazioni del caso non ci sarà motivo per ostacolare l’iscrizione al campionato".

NODO DELLA QUESTIONE - "Da quello che si sa, la titolarità del trust fa capo ad una società fiduciaria che dovrebbe far capo ad un istituto bancario e quindi bisogna vedere la Federazione se ritiene idonea questa indipendenza e terzietà. Potrebbe esserci un altro problema, ossia la mancanza della cifra esatta alla quale cedere entro 6 mesi il trust. Già c’è un fatto importante non sottolineato: il trust, da molti ritenuto come soluzione impossibile, è stato ritenuto come ammissibile. Il passo decisivo è stato fatto a livello positivo, mi meraviglierei molto qualora arrivasse uno stop definitivo al trust".

RISCHI - "Il termine che la FIGC ha concesso al trust è lo stesso che danno quando le società che intendono iscriversi presentano una documentazione incompleta. A volte si arriva anche al rigetto provvisorio. Cosa rischia la Salernitana e cosa rischia la Lazio? Per la Lazio non vedo nessun rischio, per la Salernitana la promozione in Serie A".