Salernitana, Basic a rischio contro il Sassuolo: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Salernitana è scesa in campo quest'oggi, per continuare a preparare la sfida contro il Sassuolo, in programma nella serata di venerdì. Secondo TuttoSalernitana per la sfida contro i neroverdi è a rischio Toma Basic, centrocampista ex Lazio che ha accusato un problema muscolare contro il Bologna e potrebbe non recuperare in tempo. Al suo posto, in caso di assenza, spazio a uno fra Legowski e Coulibaly.