Salernitana, eurogol di Gondo contro il Pordenone: la dedica è per un calciatore biancoceleste - VD

Pordenone-Salernitana, match valido per la 36ª giornata di Serie B, si sblocca dopo appena 6 minuti. Ad aprire le danze ci pensa Cedric Gondo che, con un eurogol di pallonetto da fuori area, porta in vantaggio i campani che puntano la promozione diretta in A. La dedica dell'attaccante ivoriano davanti alla telecamera è tutta per il suo compagno di squadra, Patryk Dziczek. Il calciatore polacco, di proprietà della Lazio, sta facendo ancora i conti con i problemi fisici avuti nel corso di questa stagione. Il giovane calciatore ha avuto due episodi piuttosto simili quest'anno che hanno fatto preoccupare compagni e tifosi. Prima durante un allenamento estivo e poi durante la gara contro l'Ascoli, Dziczek si è accasciato a terra perdendo i sensi. In entrambi i casi non ci sono stati ulteriori problemi per il calciatore che però è tornato solo la settimana scorsa in Italia, dopo esser stato in Polonia per accertamenti. Tra circa un mese, il calciatore dovrebbe riprendere a lavorare sul campo. Nel frattempo si tiene stretto l'abbraccio e la dedica dei suoi compagni.

Splendido gol di Gondo per il vantaggio della Salernitana

E la dedica è per il compagno di squadra Dziczek