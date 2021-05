Salernitana, il piano alternativo di Lotito alla cessione del club

Non è ancora chiaro quello che sarà il futuro della Salernitana. La squadra allenata da Castori ha conquistato la Serie A 23 anni dopo l'ultima volta ma ora dopo la felicità sale la preoccupazione per quelle che saranno le sorti del club. Il patron Claudio Lotito ha tempo fino al 25 giugno per vendere la società non potendo in base alle leggi delle Noif essere a capo di due società professionistiche che militano nella stessa serie. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei vendere un club del valore di 70/80 milioni in un mese non è cosa facile ma è assurdo pensare che Lotito non abbia già in mente una soluzione.

Trapela infatti una possibile cessione a un fondo di investimento del 50% delle quote di proprietà del presidente della Lazio con il comproprietario Mezzaroma che scenderebbe al 49%. Verrebbe quindi costituito un nuovo CdA con una nuova maggioranza in cui Lotito non avrebbe potere decisionale. L'alternativa sarebbe un trust con la nomina di un trustee. Non è detto però che queste soluzioni vedrebbero l'appoggio di Figc, Coni e Tar.

