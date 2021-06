Salernitana, l'avv. Afeltra: "Nuovo proprietario prima del 21 giugno. Il trust è consentito"

Claudio Lotito non ha ancora sciolto il nodo proprietà per la Salernitana. La questione va risolta entro la fine di giugno per permettere alla squadra di iscriversi al prossimo campionato di Serie A. L'avvocato Roberto Afeltra, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, si è espresso così: "Sicuramente la Salernitana farà il campionato di Serie A, nessuno vorrà buttare alle ortiche un patrimonio economico e umano. Ho visto giorni fa una città piena di bandiere, come non vedevo da tempo. Escludo che per motivi burocratici venga estromessa dal campionato. Sicuramente l'attuale proprietà sta studiando tutte le soluzioni possibili per arrivare all'obiettivo, e sono una cessione. Il trust significa spostare trasferire la società da un soggetto a un altro. Prima del 21 giugno credo si avrà la fumata bianca sul nuovo proprietario. Il trust è una cosa legalmente consentita, lo consente il nostro ordinamento".