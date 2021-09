Salernitana, lavori in corso per la cessione del club: i dettagli

Sono giorni importanti questi in casa Salernitana. Come riportato da 'La Città di Salerno' infatti il club è in attesa di offerte concrete per la cessione definitiva da parte di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma. Fino ad ora sono arrivate sul tavolo dei granata alcune offerte ma, secondo quanto riportato dal quotidiano, nessuna si avvicinerebbe ai 45 milioni di euro considerati congrui. Due le proposte già arrivate i cui referenti però non sono stati svelati.

