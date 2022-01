Salernitana – Lazio, è il “Matchday”: la carica social del club – FOTO

Manca poco al match tra Salernitana e Lazio, le due squadre scenderanno in campo nel pomeriggio alle 18. L’Arechi sarà la cornice di questa sfida importante per entrambe le compagini. Il tecnico biancoceleste è stato categorico, vuole una vittoria. Le aquile guidate dal capitano Immobile dovranno dare il massimo in campo per poter accontentare la richiesta del mister ma soprattutto per riscattare la precedente gara di Milano. La società tramite i canali social ufficiali, come di consueto, ha ricordato l’appuntamento allegando anche il link per la visione della gara in streaming.

